Глава Карелии рассказал Путину, где добывают камень для Красной площади

Глава Карелии Артур Парфенчиков, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о капитальном ремонте участка автодороги А-215, соединяющий регион с Ленинградской и Вологодской областями, рассказал, что регион обладает серьезным ресурсным потенциалом нерудных полезных ископаемых.
«Дорога очень качественная, с тремя слоями. Почему? Это историческая территория, еще со времен Петра, камнедобычи. Здесь расположены 11 предприятий, которые добывают уникальный камень», — сказал он на открытии дорожного объекта в режиме видеосвязи.
Парфенчиков, в частности, упомянул о добыче карельского габбро-диабаза, из которого выложена брусчатка на Красной площади, а также малинового кварцита, из которого выполнена облицовка Мавзолея Ленина.
«Красная площадь — понятна связь, где сегодня можно найти камень, который расположен на месторождениях рядом с этой дорогой. Кстати, малиновый кварцит, добычу мы в этом году возобновляем», — сказал глава региона.
Ранее российский лидер Владимир Путин дал старт началу автомобильного движения на трех новых дорожно-транспортных объектах — в Карелии, Татарстане и ХМАО.