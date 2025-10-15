Путин наградил президента Лаоса орденом Александра Невского

Орден Александра Невского является одной из старейших государственных наград России. Им отмечают иностранных граждан, внесших особый вклад в развитие сотрудничества с Российской Федерацией. В последние годы Москва и Вьентьян активизировали контакты в сферах энергетики, образования и военного сотрудничества. В текущем году страны провели ряд совместных мероприятий и подписали несколько соглашений, направленных на расширение партнерства.