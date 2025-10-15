Ричмонд
Уиткофф опроверг данные о своем уходе с поста спецпосланника лидера США

Стивен Уиткофф заявил, что продолжает работать в администрации Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф опроверг в соцсети данные, что в ближайшее время покинет свой пост.

По словам Стивена Уиткоффа, эти сведения являются на 100% ложными. Он заверил, что «как никогда прежде» вовлечен в процесс мирного урегулирования и продолжает работать в администрации Дональда Трампа.

Как сообщалось в Сети, Стивен Уиткофф якобы может в скором времени покинуть свою должность, поскольку хочет сосредоточиться на развитии собственного бизнеса.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Стивена Уиткоффа очень разумным человеком и заявил, что Москва не против увидеть его работу на украинском направлении.

