Уиткофф опроверг данные о своем уходе с поста спецпосланника лидера США

Спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф опроверг в соцсети данные, что в ближайшее время покинет свой пост.
По словам Стивена Уиткоффа, эти сведения являются на 100% ложными. Он заверил, что «как никогда прежде» вовлечен в процесс мирного урегулирования и продолжает работать в администрации Дональда Трампа.
Как сообщалось в Сети, Стивен Уиткофф якобы может в скором времени покинуть свою должность, поскольку хочет сосредоточиться на развитии собственного бизнеса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Стивена Уиткоффа очень разумным человеком и заявил, что Москва не против увидеть его работу на украинском направлении.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше