Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрутки под особым контролем, изменения в работе общественного транспорта в Минске: что важно знать белорусам

Рассказываем о важных событиях, касающихся работы общественного транспорта Беларуси.

Рассказываем о важных событиях, касающихся работы общественного транспорта Беларуси.

Маршрутки под контролем.

ГАИ с 14 по 22 октября проводит профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами в регулярном междугородном и пригородном сообщении, информировали в телеграм-канале «МВД Беларуси».

Отмечается, что наряды дорожно-патрульной службы по всей Беларуси будут контролировать соблюдение водителями маршруток правил дорожного движения и перевозки пассажиров. При этом сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание пресечению случаев использования неисправного транспорта, превышения скоростных ограничений, а также перевозки пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности.

Изменения в работе общественного транспорта Минска.

О важных изменениях сообщили в пресс-службе ГП «Столичный транспорт и связь».

Так, для создания дополнительных транспортных связей трасса троллейбусного маршрута № 26 с 20 октября продлевается до ДС «Ангарская-4», а маршруту будет присвоено новое наименование — «ДС Чижовка-1 — ДС Ангарская-4». В то же время в организации добавили, что с 20 октября отменяется работа троллейбуса № 67.

Помимо этого, из-за низкого уровня пассажиропотока с 27 октября отменяется работа городского автобуса № 123 «Степянка — Военная академия».