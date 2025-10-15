Маршрутки под особым контролем, изменения в работе общественного транспорта в Минске: что важно знать белорусам

Так, для создания дополнительных транспортных связей трасса троллейбусного маршрута № 26 с 20 октября продлевается до ДС «Ангарская-4», а маршруту будет присвоено новое наименование — «ДС Чижовка-1 — ДС Ангарская-4». В то же время в организации добавили, что с 20 октября отменяется работа троллейбуса № 67.