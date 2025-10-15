Маршрутки под особым контролем, изменения в работе общественного транспорта в Минске: что важно знать белорусам

Рассказываем о важных событиях, касающихся работы общественного транспорта Беларуси.
Маршрутки под контролем.
ГАИ с 14 по 22 октября проводит профилактическое мероприятие, которое направлено на повышение безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами в регулярном междугородном и пригородном сообщении, информировали в телеграм-канале «МВД Беларуси».
Отмечается, что наряды дорожно-патрульной службы по всей Беларуси будут контролировать соблюдение водителями маршруток правил дорожного движения и перевозки пассажиров. При этом сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание пресечению случаев использования неисправного транспорта, превышения скоростных ограничений, а также перевозки пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности.
Изменения в работе общественного транспорта Минска.
О важных изменениях сообщили в пресс-службе ГП «Столичный транспорт и связь».
Так, для создания дополнительных транспортных связей трасса троллейбусного маршрута № 26 с 20 октября продлевается до ДС «Ангарская-4», а маршруту будет присвоено новое наименование — «ДС Чижовка-1 — ДС Ангарская-4». В то же время в организации добавили, что с 20 октября отменяется работа троллейбуса № 67.
Помимо этого, из-за низкого уровня пассажиропотока с 27 октября отменяется работа городского автобуса № 123 «Степянка — Военная академия».