Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму

«В этом году планируется ввод около 1,5 ГВт генерирующих мощностей и более 30 тысяч километров линий электропередачи. Основная часть новых мощностей вводится в Ростовской области, на Кубани, в Крыму, в Приморье и на Дальнем Востоке», — сказал он.
Цивилев также отметил, что инвестиции в ремонтную программу энергообъектов в 2025 году составляют 2,2 триллиона рублей.
Он добавил, что на юге России, Северном Кавказе и Дальнем Востоке реализуется масштабная программа модернизации и нового строительства электроэнергетической инфраструктуры. В объемах нового строительства это порядка 45% от общероссийской программы.
Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.