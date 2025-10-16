Ричмонд
Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. В этом году в России планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей, основная их часть вводится в Крыму, Ростовской области и на Кубани. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«В этом году планируется ввод около 1,5 ГВт генерирующих мощностей и более 30 тысяч километров линий электропередачи. Основная часть новых мощностей вводится в Ростовской области, на Кубани, в Крыму, в Приморье и на Дальнем Востоке», — сказал он.

Цивилев также отметил, что инвестиции в ремонтную программу энергообъектов в 2025 году составляют 2,2 триллиона рублей.

Он добавил, что на юге России, Северном Кавказе и Дальнем Востоке реализуется масштабная программа модернизации и нового строительства электроэнергетической инфраструктуры. В объемах нового строительства это порядка 45% от общероссийской программы.

Для снижения аварийности и в рамках развития сетевого комплекса в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.