Самолет главы Пентагона подал сигнал SOS над Атлантикой

Инцидент произошел из-за трещины в лобовом стекле самолета.
Информацию о происшествии подтвердил американский политик и ветеран армии Шон Парнелл в социальных сетях.
«На обратном пути в Соединенные Штаты со встречи министров обороны НАТО самолет министра обороны Хегсета совершил незапланированную посадку в Соединенном Королевстве из-за трещины в лобовом стекле», — написал он в соцсети X.
Парнелл добавил, что посадка прошла в соответствии со стандартными процедурами, и все, кто находился на борту, включая самого главу Пентагона, находятся в безопасности.