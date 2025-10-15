Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет главы Пентагона подал сигнал SOS над Атлантикой

Самолет с шефом Пентагона Питом Хегсетом на борту, возвращавшийся со встречи глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, совершил экстренную посадку в Великобритании после того, как подал сигнал бедствия над Атлантикой.

Самолет с шефом Пентагона Питом Хегсетом на борту, возвращавшийся со встречи глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, совершил экстренную посадку в Великобритании после того, как подал сигнал бедствия над Атлантикой.

Инцидент произошел из-за трещины в лобовом стекле самолета.

Информацию о происшествии подтвердил американский политик и ветеран армии Шон Парнелл в социальных сетях.

«На обратном пути в Соединенные Штаты со встречи министров обороны НАТО самолет министра обороны Хегсета совершил незапланированную посадку в Соединенном Королевстве из-за трещины в лобовом стекле», — написал он в соцсети X.

Парнелл добавил, что посадка прошла в соответствии со стандартными процедурами, и все, кто находился на борту, включая самого главу Пентагона, находятся в безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше