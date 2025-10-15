Путин подписал закон о мгновенных уголовных делах для иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который кардинально ужесточает ответственность для «иностранных агентов». Теперь для возбуждения уголовного дела достаточно одного-единственного нарушения установленного порядка их деятельности.
Документ, опубликованный на сайте правовых актов, вносит поправки в статью 330.1 Уголовного кодекса. Если раньше для уголовного преследования требовалось, чтобы иноагент в течение года дважды привлекался к административной ответственности, то теперь этот порог отменен.
Уголовная ответственность также наступит для тех, у кого уже есть судимость по этой статье. Фактически, это означает, что любая ошибка или несоблюдение многочисленных требований законодательства об иноагентах может стать поводом для тюремного срока.
Как ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, цель закона — защита интересов граждан и безопасности государства. Он прямо подчеркнул, что мера направлена в том числе и на тех, кто находится за пределами России.
«Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — приводились слова спикера.
