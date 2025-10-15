Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Катастрофическая ситуация»: Масштабы дезертирства в одной из бригад ВСУ вышли из-под контроля

Критический уровень дезертирства в 125-й тяжёлой механизированной бригаде Вооружённых сил Украины обусловлен с тем, что командование переводит служащих ремонтных подразделений в штурмовые группы. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах России.

Источник: Life.ru

«Катастрофическая ситуация с дезертирством в 125-й тяжёлой механизированной бригаде связана с тем, что военнослужащих ремонтных подразделений переводят в штурмовые группы: в результате в подразделении снижается количество и механиков, и пехотинцев», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за всё время боевых действий на Украины из рядов ВСУ дезертировало около 285 тысяч военнослужащих. Однако, как отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова, реальное число дезертиров может быть намного выше. Согласно оценкам наблюдателей, ряды украинской армии покинули порядка 1,5 миллиона человек.

Больше новостей о специальной военной операции читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше