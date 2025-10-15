Путин заявил, что регулярно проводит закрытые встречи с Мишустиным

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что на регулярной основе проводит закрытые встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.
«Мы с председателем правительства встречаемся, это не освещается в СМИ, но мы работаем», — отметил глава государства.
По словам президента, следующая встреча с премьер-министром запланирована на ближайшие дни.
Напомним, ранее сегодня Путин на совещании с членами кабмина заявил, что улучшение качества жизни людей в России является главной целью.