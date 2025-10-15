Ричмонд
Путин заявил, что регулярно проводит закрытые встречи с Мишустиным

По словам президента, следующая встреча запланирована на ближайшие дни.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что на регулярной основе проводит закрытые встречи с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным.

«Мы с председателем правительства встречаемся, это не освещается в СМИ, но мы работаем», — отметил глава государства.

По словам президента, следующая встреча с премьер-министром запланирована на ближайшие дни.

Напомним, ранее сегодня Путин на совещании с членами кабмина заявил, что улучшение качества жизни людей в России является главной целью.