ХАМАС передаст Израилю еще два тела погибших заложников

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС передаст израильской стороне останки еще двух погибших заложников в 22.00 по местному времени. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале военного крыла движения — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», информирует ТАСС.

«В рамках сделки об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных. — Прим. БЕЛТА) мы решили сегодня около 22.00 передать тела еще двух израильских заложников», — говорится в сообщении.

Имена пленников, останки которых получат сотрудники Международного комитета Красного Креста, не называются.

Ранее, 13 октября, ХАМАС освободил 20 живых заложников и передал тела четырех погибших заложников. 14 октября Израилю были переданы еще четыре тела. -0-

