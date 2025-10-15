Бегут, сломя голову: Украинцы стали в 10 раз чаще просить убежище в Германии

Напомним, что после снятия ограничений на выезд для мужчин 18−22 лет с Украины наблюдается массовый отток молодёжи, что привело к значительным кадровым потерям на предприятиях. В этом контексте депутат Верховной рады Роман Костенко заявил о проблеме комплектования воинских подразделений, отметив, что Украина набирает лишь половину необходимого количества военнослужащих для формирования бригад, и предложил восстановить ограничения на выезд для данной возрастной категории.