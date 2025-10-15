Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бегут, сломя голову: Украинцы стали в 10 раз чаще просить убежище в Германии

Отмена запрета на выезд для мужчин призывного возраста привела к десятикратному росту числа украинцев, ищущих убежище в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел ФРГ.

По сообщениям журналистов, после того как в августе украинские власти сняли ограничения на выезд за границу для мужчин 18−22 лет, еженедельное количество заявок от украинских беженцев увеличилось с 100 до 1000.

Общая статистика демонстрирует устойчивый рост: если в мае было зарегистрировано 7 961 человек, то к августу этот показатель достиг 11 277 украинских граждан, обратившихся за защитой в Германии. Запрет на выезд для этой категории граждан действовал с момента введения военного положения на Украине.

Напомним, что после снятия ограничений на выезд для мужчин 18−22 лет с Украины наблюдается массовый отток молодёжи, что привело к значительным кадровым потерям на предприятиях. В этом контексте депутат Верховной рады Роман Костенко заявил о проблеме комплектования воинских подразделений, отметив, что Украина набирает лишь половину необходимого количества военнослужащих для формирования бригад, и предложил восстановить ограничения на выезд для данной возрастной категории.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.