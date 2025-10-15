Путин наградил президента Лаоса Сисулита орденом Александра Невского

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении главы Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, государственная награда присуждается «за большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой».
Орден Александра Невского обладает уникальным статусом, будучи единственной наградой, вручавшейся в Российской империи, Советском Союзе и сохранившейся в наградной системе современной России.
Он был учрежден в 1725 году и стал третьим по счету российским орденом. В современной России он сохраняется как государственная награда за особые личные заслуги перед Отечеством.
