«Последует ответ». В ЕС отметили важную деталь в планах против России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия все еще стремится восстановить диалог, несмотря на агрессивные действия со стороны Европы, обратил внимание член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Мы (Европа — Прим. ред.) официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой. Это делает нас непосредственно вовлеченными в эту войну, и вскоре, возможно, последует ответ», — написал он.

Политик подчеркнул, что, несмотря на «невразумительное поведение» западных лидеров, Москва все еще надеется восстановить диалог с Европейским союзом, что является настоящим проявлением цивилизованности.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

