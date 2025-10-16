Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь

Вице-премьер ранее указал, что в этом году строительство дорог в стране идет с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. Более того, до конца года будет отремонтировано и построено минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на четыре тысячи километров будет больше, чем в 2024 году.