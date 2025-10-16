Хуснуллин доложил Путину о скоростном движении в Крым и Севастополь

«Сегодня скоростное движение обеспечено от Санкт-Петербурга до Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Севастополя, Казани, Екатеринбурга и Челябинска», — сказал он.
Он также добавил, что в этом году был впервые за шесть лет актуализирован и продлен до 2030 года план дорожной деятельности.
Вице-премьер ранее указал, что в этом году строительство дорог в стране идет с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. Более того, до конца года будет отремонтировано и построено минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на четыре тысячи километров будет больше, чем в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%.