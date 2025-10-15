Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание и на риторику генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который, по словам Лаврова, пытался запугать европейцев угрозой со стороны Китая и России. Лавров также прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, которые, по его мнению, искажают исторические факты и игнорируют современные проблемы в Прибалтике. В частности, он указал на массовые депортации в Латвии, которые, по его словам, остаются без реакции со стороны международных организаций.