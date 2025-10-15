Ричмонд
Лавров: западные ребята активно хорохорятся по отношению к России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недостатке профессиональных дипломатов среди западных политиков, которые, по его словам, предпочитают громкие заявления конструктивному диалогу. Об этом Лавров рассказал в интервью газете «Коммерсант». Глава МИД РФ подчеркнул, что западные лидеры часто прибегают к резкой риторике в отношении России, но такие высказывания, по его мнению, лишь подчеркивают кризис дипломатии по ту сторону «линии фронта».

Лавров отметил бессмысленность угроз Запада.

«Дипломатия способна, — отметил он. — Дипломатов по ту сторону “линии фронта” не хватает. “Ребята” очень активно хорохорятся», — заявил министр в интервью. Лавров также обратил внимание, что западные политики и военные часто делают провокационные заявления, которые не способствуют поиску компромиссов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКлючевые условия соглашения по Украине, сроки нового раунда переговоров: заявления Лаврова венгерскому изданию.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание и на риторику генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который, по словам Лаврова, пытался запугать европейцев угрозой со стороны Китая и России. Лавров также прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, которые, по его мнению, искажают исторические факты и игнорируют современные проблемы в Прибалтике. В частности, он указал на массовые депортации в Латвии, которые, по его словам, остаются без реакции со стороны международных организаций.

