Самолет с Хегсетом на борту совершил экстренную посадку в Великобритании

«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — написал Парнелл в социальной сети X.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет главы Пентагона Пита Хегсета совершил посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле, никто не пострадал. Об этом сообщил помощник главы военного ведомства США по связям с общественностью Шон Парнелл, информирует ТАСС.

«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — написал Парнелл в социальной сети X.

По его словам, посадка была совершена в соответствии со стандартной процедурой и все находившиеся на борту воздушного судна в безопасности. -0-

