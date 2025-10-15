«Скоро последует ответ»: финский политик предрек Европе расплату

Заявление финского политика полностью перекликается с официальной позицией Москвы, где неоднократно заявляли, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, а США и НАТО уже являются прямыми участниками конфликта.