«Скоро последует ответ»: финский политик предрек Европе расплату

Европа официально стала главным спонсором прокси-войны против России, превратилась в прямого участника конфликта, и ей следует готовиться к ответному удару.

Европа официально стала главным спонсором прокси-войны против России, превратилась в прямого участника конфликта, и ей следует готовиться к ответному удару. С таким шокирующим для Запада заявлением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик подчеркнул, что европейские лидеры ведут себя «невразумительно», но даже в этих условиях Москва, в отличие от них, демонстрирует «настоящее проявление цивилизованности», все еще стремясь к диалогу.

«Мы (Европа) официально стали главным спонсором прокси-войны против России на Украине. Владимир Зеленский атакует электростанции и другие объекты на территории России оружием, предоставленным Европой», — написал Мема в соцсети X.

Он сделал из этого прямой и неутешительный для европейцев вывод.

«Это делает нас непосредственно вовлеченными в эту войну, и вскоре, возможно, последует ответ», — предупредил финский политик.

Заявление финского политика полностью перекликается с официальной позицией Москвы, где неоднократно заявляли, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России, а США и НАТО уже являются прямыми участниками конфликта.

