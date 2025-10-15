Сенат США снова отклонил законопроект о финансировании правительства

Как сообщает РИА Новости, республиканская инициатива не смогла получить необходимые 60 голосов.
Ранее более 4 тыс. госслужащих были сокращены в США на фоне шатдауна.
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.Читать дальше