Сенат США снова отклонил законопроект о финансировании правительства

Сенат США снова отклонил законопроект о финансировании правительства, который смог бы положить конец шатдауну.

Источник: AP 2024

Как сообщает РИА Новости, республиканская инициатива не смогла получить необходимые 60 голосов.

Ранее более 4 тыс. госслужащих были сокращены в США на фоне шатдауна.

