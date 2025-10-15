Самолет Хегсета совершил экстренную посадку в Британии: в чем дело

Воздушное судно, на борту которого находился руководитель Пентагона Пит Хегсет, экстренно приземлился в аэропорту Британии. Все дело в том, что экипаж заметил на лобовом стекле самолета трещину. Об инциденте рассказал СМИ официальный представитель ведомства Америки Шон Парнелл.
Как известно, Хегсет возвращался в Штаты после заседания министров обороны государств-членов НАТО. Встреча проходила в Брюсселе в среду, 15 октября.
«На обратном пути в США со встречи министров обороны стран НАТО самолёт военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — заявил Парнелл.
Он подчеркнул, что все пассажиры, в том числе глава Пентагона, не пострадали и находятся в безопасности.
Напомним, что недавно Пит Хегсет выступил с весьма громким заявлением по Украине. Он сообщил, что Киев в ближайшее время получит настоящую «огневую мощь». Однако не стал уточнять, о каких именно видах вооружения идет речь.