Самолет Хегсета совершил экстренную посадку в Британии: в чем дело

Самолет Хегсета экстренно приземлился в Британии из-за трещины в лобовом стекле.

Источник: Комсомольская правда

Воздушное судно, на борту которого находился руководитель Пентагона Пит Хегсет, экстренно приземлился в аэропорту Британии. Все дело в том, что экипаж заметил на лобовом стекле самолета трещину. Об инциденте рассказал СМИ официальный представитель ведомства Америки Шон Парнелл.

Как известно, Хегсет возвращался в Штаты после заседания министров обороны государств-членов НАТО. Встреча проходила в Брюсселе в среду, 15 октября.

«На обратном пути в США со встречи министров обороны стран НАТО самолёт военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — заявил Парнелл.

Он подчеркнул, что все пассажиры, в том числе глава Пентагона, не пострадали и находятся в безопасности.

Напомним, что недавно Пит Хегсет выступил с весьма громким заявлением по Украине. Он сообщил, что Киев в ближайшее время получит настоящую «огневую мощь». Однако не стал уточнять, о каких именно видах вооружения идет речь.

