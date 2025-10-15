«Хочет законопатить конфликт»: Лавров о тактике Келлога по урегулированию на Украине

Специальный посланник президента США Кит Келлог хочет «законопатить» конфликт на Украине вместо того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования. Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, Келлог настроен «загнать вглубь» процессы разрешения конфликта, чтобы дать США возможность в будущем нарушить обещания по урегулированию, не закрепленные на юридическом уровне.
При этом Лавров подчеркнул, что позиция Келлога противоположна точке зрения другого спецпосланника США Стива Уиткоффа, способствующего мирному разрешению боевых действий.
