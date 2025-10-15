Спущу их с поводка: Трамп пригрозил ХАМАС возвращением израильской армии

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что немедленно разрешит Израилю возобновить полномасштабную военную операцию в Газе, если ХАМАС не выполнит свою часть соглашения о прекращении огня, касающуюся возвращения тел погибших заложников. В телефонном разговоре с CNN американский лидер заявил, что израильские силы могут вернуться на улицы Газы, «как только я скажу слово».
«То, что происходит с ХАМАС, — это будет быстро улажено», — пообещал Трамп на фоне растущего гнева в Израиле.
Причиной ультиматума стало то, что ХАМАС, вернув 20 живых заложников, передал тела только четырех погибших, причем один из них, по данным израильских военных, не является израильским заложником. Это прямое нарушение пункта 4 мирного плана Трампа, который требовал вернуть всех заложников, живых и мертвых, в течение 72 часов.
Трамп дал понять, что только его личное вмешательство до сих пор сдерживало израильскую армию от тотальной зачистки.
«Мне пришлось их сдерживать», — сказал президент об Армии обороны Израиля и правительстве Нетаньяху. — «Я выяснял отношения с Биби».
На вопрос CNN, что произойдет, если ХАМАС откажется разоружаться, как того требует мирный план, Трамп ответил предельно жестко: «Израиль вернется на эти улицы, как только я скажу слово. Если бы Израиль мог войти и выбить из них все дерьмо, он бы это сделал».
При этом Трамп выразил оптимизм по поводу долгосрочных перспектив мира, сославшись на то, что 59 стран поддержали его сделку.