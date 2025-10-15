Россия ратифицировала соглашение с Кубой о военном сотрудничестве

Комментарий последовал после того, как Reuters распространил внутреннюю телеграмму Госдепартамента, в которой говорилось об участии от 1 тыс. до 5 тыс. кубинцев в боях на Украине. Так Вашингтон намеревался воздействовать на другие страны, чтобы те не голосовали за резолюцию ООН с призывом к США снять ограничения с Кубы.