Трамп: Израиль возобновит операции в Газе при невыполнении ХАМАС условий

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль может возобновить военную операцию в Газе, если он «скажет слово».
«Израиль может вернуться на улицы Газы, как только я скажу слово», — сказал президент США в телефонном интервью CNN.
Трамп пояснил, что может одобрить возобновление израильской операции, если палестинское движение ХАМАС не выполнит условия соглашения о прекращении огня. Глава Белого дома отметил, что сейчас группировка не соблюдает договоренности о возвращении всех заложников, живых и погибших.
В частности, согласно четвертому пункту мирного плана, все заложники должны быть возвращены в течение 72 часов после публичного согласия Израиля на сделку. При этом на утро 15 октября живыми были освобождены все 20 заложников, однако ХАМАС передал тела только четырех человек, одно из которых, как утверждают в Израиле, не принадлежит их гражданину.
Трамп также отметил, что в регионе сохраняется хрупкое перемирие, однако ситуация сложная из-за внутренней борьбы ХАМАС с другими вооруженными группировками.
Ранее американский лидер заявил, что если ХАМАС не выполнит обязательство по добровольному разоружению, то США принудительно разоружат группировку.