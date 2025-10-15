Трамп: Израиль возобновит операции в Газе при невыполнении ХАМАС условий

В частности, согласно четвертому пункту мирного плана, все заложники должны быть возвращены в течение 72 часов после публичного согласия Израиля на сделку. При этом на утро 15 октября живыми были освобождены все 20 заложников, однако ХАМАС передал тела только четырех человек, одно из которых, как утверждают в Израиле, не принадлежит их гражданину.