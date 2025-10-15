В Раде забили тревогу из-за электроэнергии: Почти весь Киев остался без света

В Верховной раде бьют тревогу из-за проблем с электроэнергией в Киеве. Почти во всем городе наблюдается дефицит света из-за отключения двух теплоэлектроцентралей. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко в ходе эфира телеканала «Новости.Live».
«С электричеством полностью все понятно. У нас дефицит мощности, это связано со значительным повреждением. Если в пятницу две киевские ТЭЦ отвалились на ноль, они ноль электрики выдают», — заявил чиновник.
Кучеренко уточнил, что первая станция выдавала мощность в 800 мегаватт, другая в 540 мегаватт. В итоге энергетическая система сейчас недосчитывает более 1300 мегаватт.
По словам политика, у Киева уже наблюдаются трудности с выработкой электроэнергии, поэтому городу необходима поддержка извне.
Следует отметить, что проблемы с электричеством фиксируются не только в Киеве, а вообще по всей территории Украины. Так, 15 октября сразу в двух регионах страны экстренно отключили подачу света — это Киевская и Одесская область. Чуть ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украине в скором времени может понадобиться импорт энергии.