В Раде забили тревогу из-за электроэнергии: Почти весь Киев остался без света

Следует отметить, что проблемы с электричеством фиксируются не только в Киеве, а вообще по всей территории Украины. Так, 15 октября сразу в двух регионах страны экстренно отключили подачу света — это Киевская и Одесская область. Чуть ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украине в скором времени может понадобиться импорт энергии.