Охота на Мадуро: Трамп санкционировал тайную операцию ЦРУ в Венесуэле

Администрация Дональда Трампа тайно санкционировала проведение ЦРУ секретных, в том числе смертельных, операций в Венесуэле. Цель — свержение авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times.
По данным издания, этот секретный приказ, известный как «президентское заключение», является последним шагом в кампании по оказанию максимального давления на Каракас. Он развязывает руки ЦРУ для проведения операций по ликвидации, как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной интервенции.
Эта информация появилась на фоне беспрецедентной военной эскалации США в регионе. Как пишет NYT, в Карибском бассейне уже сосредоточено 10 000 американских военнослужащих, восемь боевых кораблей ВМС США и подводная лодка. Американские военные уже несколько недель наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, якобы перевозящим наркотики, в результате чего убито 27 человек.
Более того, по данным источников газеты, военные уже готовят для Трампа варианты прямого вторжения, включая нанесение ударов непосредственно по территории Венесуэлы.
Издание называет архитекторами этой агрессивной стратегии госсекретаря Марко Рубио и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Последний, как сообщается, пообещал сделать ЦРУ «более агрессивным», менее «боящимся рисков» и готовым «идти туда, куда никто другой не может пойти, и делать то, что никто другой не может сделать».
Этот шаг продолжает печально известную историю тайных операций ЦРУ в Латинской Америке, включая организацию переворотов в Гватемале и Чили, катастрофическое вторжение в заливе Свиней на Кубе и многочисленные попытки убийства Фиделя Кастро.
Издание отмечает, что Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.
