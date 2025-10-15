Ричмонд
Владимир Путин ратифицировал соглашение РФ и Кубы о военном сотрудничестве

Ратификация соглашения создаст условия для развития и укрепления взаимодействия между Россией и Кубой в военной области.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения о военном сотрудничестве между Российской Федерацией и Кубой.

Документ был парафирован в Гаване 13 марта и в Москве 19 марта текущего года. Законопроект о его ратификации поступил в Государственную Думу от правительства РФ 2 октября.

Как отмечается в сопроводительных документах, ратификация соглашения создаст условия для развития и укрепления взаимодействия между Россией и Кубой в военной области.

Документ устанавливает правовые основы для определения ключевых направлений и форм двустороннего военного сотрудничества. Практическая реализация закона позволит расширить форматы взаимодействия между вооруженными силами двух государств и повысить уровень региональной безопасности.

Кроме того, главой государства подписан закон о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Тоголезской Республики о военном сотрудничестве. Данный документ был подписан 27 марта в Ломе и 3 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подписали программу военного партнерства на 5 лет.