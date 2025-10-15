Ричмонд
Мэр Каракаса Мелендес получила орден Дружбы от Путина

Указом президента России Владимира Путина мэр Каракаса Кармен Мелендес удостоена ордена Дружбы. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Источник: Life.ru

В документе отмечается, что награда присуждена Мелендес за ее значительный вклад в дело сохранения и продвижения русского языка и российской культуры за пределами страны.

«За большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом наградить орденом Дружбы Мелендес Риса Кармен Тересу — мэра города Каракаса Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в указе.

Ранее певец Александр Маршал был награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист получил награду за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие российской культуры и искусства. Певец начал свою карьеру в качестве бас-гитариста и вокалиста рок-группы «Парк Горького», получившей признание в США. Помимо работы в группе, Маршал успешно занимается сольной карьерой, является заслуженным артистом России и лауреатом премии «Золотой граммофон».

