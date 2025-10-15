Мэр Каракаса Мелендес получила орден Дружбы от Путина

Ранее певец Александр Маршал был награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист получил награду за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие российской культуры и искусства. Певец начал свою карьеру в качестве бас-гитариста и вокалиста рок-группы «Парк Горького», получившей признание в США. Помимо работы в группе, Маршал успешно занимается сольной карьерой, является заслуженным артистом России и лауреатом премии «Золотой граммофон».