Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ на 2026−2030 годы

Документ определяет основные задачи в сфере регулирования миграционных процессов в России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал концепцию новой государственной миграционной политики России, рассчитанную на период с 2026 по 2030 год. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Главная задача прописанной в документе новой миграционной политики — добиться снижения числа незаконных мигрантов и связанных с ними преступлений.

В тексте концепции отмечается, что власти намерены выстроить более строгий контроль за пребыванием иностранцев, а также создать условия для легальной работы и проживания мигрантов, которые соблюдают российские законы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о выдворении мигрантов из России. По его словам, в 2025 году судебные приставы депортировали около 35 тысяч иностранцев за нарушение миграционных правил.

