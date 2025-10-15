Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ на 2026−2030 годы

Президент России Владимир Путин подписал концепцию новой государственной миграционной политики России, рассчитанную на период с 2026 по 2030 год. Документ опубликован на сайте правительства РФ.
Главная задача прописанной в документе новой миграционной политики — добиться снижения числа незаконных мигрантов и связанных с ними преступлений.
В тексте концепции отмечается, что власти намерены выстроить более строгий контроль за пребыванием иностранцев, а также создать условия для легальной работы и проживания мигрантов, которые соблюдают российские законы.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о выдворении мигрантов из России. По его словам, в 2025 году судебные приставы депортировали около 35 тысяч иностранцев за нарушение миграционных правил.