Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ на 2026−2030 годы

Российский лидер Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026−2030 годы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026−2030 годы», — следует из текста указа президента.
В документе говорится, что российское правительство должно до 31 декабря 2025 года сформировать и утвердить план мероприятий, направленных на реализацию концепции миграционной политики.