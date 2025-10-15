Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин утвердил концепцию миграционной политики РФ на 2026−2030 годы

Правительство должно сформировать и утвердить план мероприятий, направленных на реализацию концепции миграционной политики.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2026−2030 годы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026−2030 годы», — следует из текста указа президента.

В документе говорится, что российское правительство должно до 31 декабря 2025 года сформировать и утвердить план мероприятий, направленных на реализацию концепции миграционной политики.