Путин утвердил концепцию миграционной политики России

Президент Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики России на 2026−2030 годы. Соответствующий указ № 738 был подписан в Кремле 15 октября 2025 года и вступает в силу немедленно.
Этот документ определяет стратегический курс страны в одной из самых чувствительных сфер на ближайшие пять лет.
Согласно указу, правительству РФ поручено до конца текущего года, 31 декабря 2025 года, разработать и утвердить конкретный план мероприятий по реализации этой новой концепции.
Кроме того, правительство будет осуществлять постоянный контроль за выполнением концепции, своевременно ее корректировать и ежегодно докладывать о результатах лично президенту.
Новая политика становится обязательной не только для федерального центра. Указ также рекомендует всем органам власти в регионах и на местах руководствоваться положениями этой концепции в своей работе. Таким образом, в России выстраивается единая вертикаль в управлении миграционными процессами.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.