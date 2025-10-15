NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные миссии в Венесуэле против Мадуро

Администрация главы США Дональда Трампа дала разрешение сотрудникам ЦРУ вести тайные миссии в Венесуэле против лидера страны Николаса Мадуро. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники из Белого дома.
В статье газеты отмечается, что это разрешение рассматривается как очередной элемент давления на Венесуэлу. Цель этого всего — свержение Мадуро с поста президента. Сообщается, что американские военные уже разрабатывают для Трампа различные сценарии, среди которых рассматриваются и возможные удары по территории республики.
Издание указывает, что в Венесуэле сейчас сосредоточены значительные силы США. Сейчас там находятся около 10 тысяч военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. Также известно, что американские военные уже совершили несколько ударов по гражданским судам у побережья Венесуэлы. По версии администрации Штатов, уничтоженные корабли якобы занимались перевозкой наркотиков.
Постоянный представитель в ООН от России Василий Небензя прокомментировал текущую ситуацию в отношениях Вашингтона и Каракаса. Он заявил, что агрессивные шаги Штатов могут привести к серьезному конфликту с Венесуэлой. Он призвал американцев одуматься.