Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные миссии в Венесуэле против Мадуро

Военные США изучают возможный сценарий удара по территории Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Администрация главы США Дональда Трампа дала разрешение сотрудникам ЦРУ вести тайные миссии в Венесуэле против лидера страны Николаса Мадуро. Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источники из Белого дома.

В статье газеты отмечается, что это разрешение рассматривается как очередной элемент давления на Венесуэлу. Цель этого всего — свержение Мадуро с поста президента. Сообщается, что американские военные уже разрабатывают для Трампа различные сценарии, среди которых рассматриваются и возможные удары по территории республики.

Издание указывает, что в Венесуэле сейчас сосредоточены значительные силы США. Сейчас там находятся около 10 тысяч военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. Также известно, что американские военные уже совершили несколько ударов по гражданским судам у побережья Венесуэлы. По версии администрации Штатов, уничтоженные корабли якобы занимались перевозкой наркотиков.

Постоянный представитель в ООН от России Василий Небензя прокомментировал текущую ситуацию в отношениях Вашингтона и Каракаса. Он заявил, что агрессивные шаги Штатов могут привести к серьезному конфликту с Венесуэлой. Он призвал американцев одуматься.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше