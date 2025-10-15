NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции для свержения Мадуро

Источники сообщили, что ЦРУ может проводить операции как самостоятельно, так и в рамках более масштабной военной операции. Разрешение было дано на фоне того, что военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, в том числе возможные удары внутри самой Венесуэлы, говорится в статье. Отмечается, что в настоящее время внутри страны находится 10 000 американских военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка.