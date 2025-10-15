Ричмонд
NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции для свержения Мадуро

Ранее президент США распорядился прекратить все дипломатические усилия по урегулированию отношений с Венесуэлой.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональд Трампа дала разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, направленные на свержение лидера страны Николаса Мадуро, пишет The New York Times, ссылаясь на американских чиновников.

Источники сообщили, что ЦРУ может проводить операции как самостоятельно, так и в рамках более масштабной военной операции. Разрешение было дано на фоне того, что военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, в том числе возможные удары внутри самой Венесуэлы, говорится в статье. Отмечается, что в настоящее время внутри страны находится 10 000 американских военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка.

Чиновники в Белом доме утверждают, что Мадуро руководит венесуэльской картельной сетью. Это позволит администрации Трампа представить отстранение лидера страны от власти как контрнаркотическую операцию, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился прекратить все дипломатические усилия по урегулированию напряжённости в отношениях с Венесуэлой.

Напомним, Мадуро утвердил указ о ЧП в случае вооруженной атаки со стороны США. Он обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».

