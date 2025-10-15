Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам из пяти регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» четырем гражданам страны. Документ об этом был обнародован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, высокого звания удостоены Римма Захарова из Чувашии, Наталья Стенюшкина из Мордовии, Елена Киселева из Брянской области и Светлана Шутылева из Хакасии.
В документе отмечается, что награда присваивается «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
В тот же день главой государства был подписан отдельный указ о награждении орденом «Родительская слава».
Этой награды удостоены семьи Бабенко (Воронежская область), Балашовых (Тульская область), Бей (Воронежская область), Мишагиных (Тюменская область), Нуралиновых (Новосибирская область), Прохор (Санкт-Петербург), Сафоновых (Санкт-Петербург), Степаненко (Тюменская область), Строевых (Якутия), Тадышевых (Алтай), Фарраховых (Ростовская область), Фоминых (Кемеровская область) и Халанских (Воронежская область), а также Зауреш Адльгиреева из Оренбургской области и Марина Попова из Воронежской области.
Также медалью ордена «Родительская слава» были награждены Ксения Александрова из Московской области, семьи Бокеевых (Республика Алтай), Боруновых (Чукотский автономный округ), Борисенко (Тюменская область), Сафиуллиных (Татарстан) и Курдюмовых (Хабаровский край).
Ранее парламентарии Северо-Запада предложили учредить День многодетной семьи в РФ.