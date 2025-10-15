Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам из пяти регионов

Этой награды удостоены семьи Бабенко (Воронежская область), Балашовых (Тульская область), Бей (Воронежская область), Мишагиных (Тюменская область), Нуралиновых (Новосибирская область), Прохор (Санкт-Петербург), Сафоновых (Санкт-Петербург), Степаненко (Тюменская область), Строевых (Якутия), Тадышевых (Алтай), Фарраховых (Ростовская область), Фоминых (Кемеровская область) и Халанских (Воронежская область), а также Зауреш Адльгиреева из Оренбургской области и Марина Попова из Воронежской области.