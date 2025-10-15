Россия посодействует переезду иностранцев, разделяющих традиционные ценности РФ

Власти России намерены оказать содействие в переезде в страну для иностранных граждан, которые разделяют традиционные ценности Российской Федерации. Соответствующая инициатива изложена в профильной концепции по итогам миграционной политики, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным.
«Увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства», — говорится в документе.
Таким образом, число иностранцев, которые переселяются в Россию и готовы разделять установленные в стране ценности, должно вырасти на фоне миграционной политики.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина на саммите ШОС, что в международную повестку необходимо вернуть обсуждение традиционных ценностей.