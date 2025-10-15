Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия посодействует переезду иностранцев, разделяющих традиционные ценности РФ

Число иностранных граждан, переезжающих в Россию и разделяющих традиционные ценности, должно возрасти.

Источник: Комсомольская правда

Власти России намерены оказать содействие в переезде в страну для иностранных граждан, которые разделяют традиционные ценности Российской Федерации. Соответствующая инициатива изложена в профильной концепции по итогам миграционной политики, подписанной президентом РФ Владимиром Путиным.

«Увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства», — говорится в документе.

Таким образом, число иностранцев, которые переселяются в Россию и готовы разделять установленные в стране ценности, должно вырасти на фоне миграционной политики.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина на саммите ШОС, что в международную повестку необходимо вернуть обсуждение традиционных ценностей.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше