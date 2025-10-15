Сенат США уже в девятый раз отклонил предложенный республиканцами законопроект о финансировании правительства

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США уже в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN, передает ТАСС.
В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержал 51 член верхней палаты Конгресса, против высказались 44. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов. Внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства Сенат ранее также отклонял не менее семи раз.
Административно-бюджетное управление Белого дома 14 октября сообщило, что вашингтонская администрация намерена обеспечить дальнейшую выдачу зарплаты американским военным и сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства (шатдаун), а также планирует новые сокращения госаппарата. По словам источников портала Punchbowl News, «Белый дом готовится к продолжительному шатдауну и нашел несколько новых источников финансирования для важнейших программ». 7 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация из-за шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств, а также свернуть ряд государственных программ.
Сенаторам пока не удалось достичь договоренностей, которые бы позволили прекратить шатдаун. Он начался в полночь 1 октября (7.00 по минскому времени) в связи с отсутствием финансирования и произошел из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.
Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на «защиту жизни и собственности». Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.
С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).-0-