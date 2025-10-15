Путин поручил до конца года утвердить план по миграционной политике

«Настоящей концепцией определяются цель, основные принципы, задачи и основные направления реализации государственной миграционной политики РФ на 2026−2030 годы исходя из анализа практики регулирования въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, условий их пребывания и проживания в РФ, практики миграционного учёта, получения временного убежища на территории РФ и приобретения гражданства РФ, современного понимания национальных и глобальных проблем международной миграции», — сказано в тексте документа.
Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Её реализация должна привести, в частности, к созданию условий для возвращения из-за границы жителей Донбасса и Новороссии, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий. Власти также намерены содействовать переезду в Россию иностранцев, придерживающихся традиционных ценностей. Пребывание на территории РФ неработающих и необучающихся членов семей мигрантов, напротив, будет ограничиваться. Кроме того, планируется обязать работодателей обеспечивать правовое сопровождение трудовых мигрантов в России.
Для контроля в сфере миграции российские власти намерены активно внедрять современные инструменты, включая информационные технологии и биометрические данные. В России ставят задачу снизить число детей иностранных граждан, не посещающих школы. Кроме того, в РФ будут бороться с появлением этнических анклавов и маргинализацией мигрантов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в мигрантах, однако главным условием их нахождение на территории страны должно стать уважение и исполнение законов РФ. По его словам, российские власти осведомлены о возникающих проблемах, которые озвучиваются и гражданами РФ, и эти вопросы находятся в центре внимания властей. Он также добавил, что представители Таджикистана информированы о сложностях, касающихся их граждан в России, и на уровне административных органов ведётся совместная работа с российскими партнёрами.
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.