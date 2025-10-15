Путин поручил до конца года утвердить план по миграционной политике

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в мигрантах, однако главным условием их нахождение на территории страны должно стать уважение и исполнение законов РФ. По его словам, российские власти осведомлены о возникающих проблемах, которые озвучиваются и гражданами РФ, и эти вопросы находятся в центре внимания властей. Он также добавил, что представители Таджикистана информированы о сложностях, касающихся их граждан в России, и на уровне административных органов ведётся совместная работа с российскими партнёрами.