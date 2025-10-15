Безработным родственникам мигрантов ограничат срок пребывания в РФ

Стоит отметить, что 16 октября российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию миграционной политики страны на 2026−2030 годы. Комплекс этих шагов направлен на сокращение числа нелегальных мигрантов в стране и уменьшение преступности, связанной с нарушением миграционных правил.