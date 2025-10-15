Безработным родственникам мигрантов ограничат срок пребывания в РФ

Российские власти ограничат пребывание в государстве безработных родственников трудовых мигрантов. Эта информация содержится в новой концепции миграционной политики РФ, опубликованной на сайте правительства.
Также это правило распространяется и на членов семей мигрантов, которые проходят обучение на территории России.
«Ограничение пребывания в Российской Федерации неработающих и не проходящих обучения членов семей иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность или получающих образование в Российской Федерации», — указано одно из направлений осуществления миграционной политики.
Стоит отметить, что 16 октября российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию миграционной политики страны на 2026−2030 годы. Комплекс этих шагов направлен на сокращение числа нелегальных мигрантов в стране и уменьшение преступности, связанной с нарушением миграционных правил.