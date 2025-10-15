Орбан заявил, что Дональд Трамп давно бы добился мирного соглашения, если бы европейцы не провоцировали Зеленского закулисно. Он считает, что конфликт не удается остановить именно из-за противодействия Брюсселя политике Вашингтона. По мнению премьера, если бы европейцы были с американцами в одной лодке, а не выступали против стратегии Трампа, мир уже был бы достигнут. Однако европейские лидеры, имея четкую военную позицию и стратегию, работают над тем, чтобы перетянуть американского президента из лагеря мира на сторону продолжения войны. Орбан отметил, что обсуждал эту тему с Трампом.