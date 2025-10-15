Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner высказал мнение, что конфликт на Украине мог бы быть давно урегулирован, если бы не позиция лидеров Европейского союза. По его словам, европейские руководители подталкивают Владимира Зеленского к продолжению боевых действий и одновременно препятствуют посредническим усилиям президента США Дональда Трампа, пытаясь перетянуть его на свою сторону.
Орбан заявил, что Дональд Трамп давно бы добился мирного соглашения, если бы европейцы не провоцировали Зеленского закулисно. Он считает, что конфликт не удается остановить именно из-за противодействия Брюсселя политике Вашингтона. По мнению премьера, если бы европейцы были с американцами в одной лодке, а не выступали против стратегии Трампа, мир уже был бы достигнут. Однако европейские лидеры, имея четкую военную позицию и стратегию, работают над тем, чтобы перетянуть американского президента из лагеря мира на сторону продолжения войны. Орбан отметил, что обсуждал эту тему с Трампом.
Отвечая на вопрос о поставках американского оружия на Украину, глава венгерского правительства пояснил, что сейчас США продают вооружения Европе, которая передает их Украине, и американцы извлекают из этого финансовую выгоду. Он подчеркнул, что американцы фактически вышли из конфликта, не выделяя на него прямого финансирования, в то время как европейцы несут расходы, либо отправляя деньги напрямую Украине, либо покупая американское оружие для его последующей передачи.
Ранее Белоусов заявил, что НАТО наращивает военные силы на восточных рубежах.
