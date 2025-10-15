Ричмонд
Путин наградил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита орденом Александра Невского

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит удостоен ордена Александра Невского указом российского лидера Владимира Путина. Соответствующий документ был опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Источник: Life.ru

В Кремле подчеркнули, что награда является признанием значительного вклада Тхонглуна Сисулита в укрепление двусторонних отношений между Россией и Лаосом.

«За большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Российской Федерацией и Лаосской Народно-Демократической Республикой наградить орденом Александра Невского Тхонглуна Сисулита — президента Лаосской Народно-Демократической Республики», — говорится в тексте указа.

Ранее певец Александр Маршал (Миньков) был удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Талантливый артист получил высокую награду за свой значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность в этой сфере. Александр Маршал известен как бывший солист музыкального коллектива «Парк Горького», пользовавшегося популярностью за рубежом. Помимо работы в группе, он успешно развивает сольную карьеру и является лауреатом престижной премии «Золотой граммофон». С 2015 года Александр Маршал является ведущим программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда».

