Трамп уверен, что Путин хочет закончить конфликт с Украиной и сделать это легко

В ходе пресс-конференции Трамп подчеркнул важность дипломатических усилий для восстановления мира в регионе. По его словам, США готовы содействовать диалогу между сторонами и поддерживать инициативы по деэскалации. Американский лидер напомнил, что решение конфликта требует согласованных шагов не только Москвы и Киева, но и поддержки со стороны международного сообщества.