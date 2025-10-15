Трамп уверен, что Путин хочет закончить конфликт с Украиной и сделать это легко

Трамп считает, что конфликт завершить легко.
Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в стремлении российской стороны к урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом он сообщил 15 октября на пресс-конференции в Белом доме, передает пресс-служба администрации президента США. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин, по его мнению, заинтересован в завершении противостояния.
«Президент Путин, думаю, хочет, чтобы это было сделано», — заявил Трамп на встрече с журналистами. Он также добавил, что считает ситуацию вокруг Украины «относительно легкой для разрешения», уточнив, что основным фактором для урегулирования остается политическая воля участников процесса.
В ходе пресс-конференции Трамп подчеркнул важность дипломатических усилий для восстановления мира в регионе. По его словам, США готовы содействовать диалогу между сторонами и поддерживать инициативы по деэскалации. Американский лидер напомнил, что решение конфликта требует согласованных шагов не только Москвы и Киева, но и поддержки со стороны международного сообщества.
Путин при этом неоднократно подчеркивал, что СВО не завершится до выполнения поставленных задач. Демилитаризация и денацификация Украины остаются приоритетами в вопросе обороны и суверенитета России.