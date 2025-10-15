При пожаре на нефтяном танкере в Индонезии погибли 10 человек, пострадали более 20

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек погибли и 21 пострадал в среду в результате пожара на борту нефтяного танкера, проходившего ремонт на верфи на острове Батам в индонезийской провинции Риау. Об этом сообщает Синьхуа.