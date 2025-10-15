Ричмонд
При пожаре на нефтяном танкере в Индонезии погибли 10 человек, пострадали более 20

Жертвами стали техники, работавшие на танкере Federal II на верфи PT ASL в районе Батуаджи.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек погибли и 21 пострадал в среду в результате пожара на борту нефтяного танкера, проходившего ремонт на верфи на острове Батам в индонезийской провинции Риау. Об этом сообщает Синьхуа.

Пожар начался около 4.00 по местному времени, сообщил начальник районной полиции, добавив, что аналогичный инцидент произошел на том же судне в июне, в результате чего тогда погибли четверо рабочих.

Идет расследование причин случившегося. -0-