Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Моди заверил, что Индия не будет покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в том, то страна не будет покупать российскую нефть.

Источник: AP 2024

«Моди сегодня заверил меня, что Индия не будет покупать нефть в России. …Теперь осталось добиться того же от Китая», — сказал господин Трамп.

В конце сентября Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия спонсируют конфликт на Украине из-за экономического сотрудничества с Россией. По его словам, такое положение дел ослабляет международные усилия по решению конфликта.

В августе США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российского сырья. Несмотря на давление, нефтепереработчики страны не планировали отказываться от российских энергоносителей.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше