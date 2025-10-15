МО Израиля сделало заявление о возобновлении боевых действий в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности страны возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа в случае, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется от разоружения. Официальное заявление главы оборонного ведомства было распространено его канцелярией и процитировано изданием The Times of Israel.
В заявлении говорится, что в случае отказа ХАМАС от выполнения условий соглашения о мирном урегулировании, Израиль в координации с Соединенными Штатами вернется к активным боевым операциям. Их целью станет полный разгром движения, изменение ситуации в Газе и достижение всех первоначальных целей войны.
В связи с этой потенциальной необходимоей Кац отдал распоряжение армии подготовить всеобъемлющий оперативный план на случай возобновления боевых действий в палестинском анклаве.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ХАМАС возвращением израильской армии.
