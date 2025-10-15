Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО Израиля сделало заявление о возобновлении боевых действий в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности страны возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа в случае, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется от разоружения.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о готовности страны возобновить полномасштабные боевые действия в секторе Газа в случае, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется от разоружения. Официальное заявление главы оборонного ведомства было распространено его канцелярией и процитировано изданием The Times of Israel.

В заявлении говорится, что в случае отказа ХАМАС от выполнения условий соглашения о мирном урегулировании, Израиль в координации с Соединенными Штатами вернется к активным боевым операциям. Их целью станет полный разгром движения, изменение ситуации в Газе и достижение всех первоначальных целей войны.

В связи с этой потенциальной необходимоей Кац отдал распоряжение армии подготовить всеобъемлющий оперативный план на случай возобновления боевых действий в палестинском анклаве.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ХАМАС возвращением израильской армии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше