Россия и Вьетнам ведут переговоры о поставках российской нефти на НПЗ

Ранее Александр Новак заявил, что у России сохраняется возможность для дальнейшего увеличения добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+, поскольку необходимый потенциал у страны есть. Он пояснил, что в настоящее время Россия занимается компенсацией ранее накопленного перевыполнения квот. Новак добавил, что процесс увеличения добычи не является стремительным, отметив, что как сокращение, так и повышение объемов добычи — это по своей сути инерционные процессы.