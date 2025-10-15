Израиль продолжает запрещать БАПОР доставлять гуманитарную помощь в Газу

В ответ на запрос корреспондента Агентства Анадолу в БАПОР подтвердили, что с 2 марта Израиль блокирует доставку гуманитарных грузов, включая продукты питания, в Газу. По данным агентства, даже после заключения соглашения о прекращении огня запрет не был снят.