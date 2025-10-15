Израиль продолжает запрещать БАПОР доставлять гуманитарную помощь в Газу

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль, несмотря на вступившее в силу 10 октября соглашение о прекращении огня, по-прежнему не разрешает Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) направлять гуманитарную помощь в сектор Газа. Ограничения, введенные более семи месяцев назад, остаются в силе, передает Агентство Анадолу.
В ответ на запрос корреспондента Агентства Анадолу в БАПОР подтвердили, что с 2 марта Израиль блокирует доставку гуманитарных грузов, включая продукты питания, в Газу. По данным агентства, даже после заключения соглашения о прекращении огня запрет не был снят.
В БАПОР подчеркнули, что на складах агентства накоплены десятки тысяч тонн гуманитарных грузов, достаточных для обеспечения продовольствием всего населения Газы на три месяца. Однако из-за израильских ограничений эти грузы остаются на границе.
Кроме того, по данным агентства, в распоряжении БАПОР имеются материалы для временного размещения 1,3 млн палестинцев, оставшихся без крова после разрушения значительной части эксклава.
«Несмотря на острую необходимость в продовольствии и жилье, Израиль уже более семи месяцев не разрешает доставить в Газу ни одного грузовика с помощью от БАПОР», — говорится в заявлении агентства.
В отчете подчеркивается, что БАПОР — крупнейшая гуманитарная организация, работающая в Газе, с численностью сотрудников около 12 тыс. человек.
Из-за запрета израильских властей БАПОР не участвует в координации гуманитарных поставок и не располагает данными о количестве грузовиков, прибывших в Газу после перемирия.
Похожую позицию озвучило и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), заявив, что не располагает точной информацией о количестве доставленных грузов.
Израильское управление по координации действий правительства на палестинских территориях (COGAT) не ответило на письменный запрос Агентства Анадолу относительно допуска гуманитарных конвоев после перемирия.
Согласно достигнутому соглашению, Израиль должен был ежедневно разрешать въезд 600 гуманитарных грузовиков в Газу. Однако, по словам руководителя пресс-офиса правительства Газы, с момента вступления соглашения о прекращении огня в силу в эксклав вошло лишь 173 грузовика. -0-