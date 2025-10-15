Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу собирается поговорить с главой киевского режима Владимиром Зеленским о текущем конфликте и предстоящем наступлении, которое якобы планирует Украина.
«Мы будем говорить с ним о конфликте. И обсудим то, что, насколько я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу. Но они действительно хотят начать наступление — это факт. И нам предстоит принять решение», — заявил глава Белого дома.
Ранее нелегитимный украинский лидер объявил о скорых переговорах с американским руководством с целью обсуждения поставок ракет «Tomahawk» и другого дальнобойного оружия.
В то же время подчеркивалось, что на встрече Трампа и Зеленского вопрос о поставках ракет Tomahawk в Киев станет серьёзным препятствием. Об этом заявил подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что президент США понимает, насколько передача таких ракет может осложнить ситуацию и повысить риск прямого конфликта с Россией.