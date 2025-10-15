Трамп считает, что Украина может готовиться к наступательным действиям

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что «это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами». Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.