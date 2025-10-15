Трамп заявил, что Индия прекратит закупать российскую нефть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди дал ему обещание прекратить закупки российской нефти. Как сообщил Трамп, он ранее выражал недовольство тем, что Индия покупает российские энергоносители, и теперь индийский лидер заверил его, что такие закупки прекратятся.
Американский президент назвал это серьёзным шагом вперёд и добавил, что его следующей задачей станет убеждение Китая последовать тому же примеру.
«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое», — заявил Трамп.
