Трамп рассказал о намерениях Путина по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в том, что руководство России стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины.
Во время своей пресс-конференции в Белом доме американский лидер заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин желает достижения разрешения этой ситуации.
Трамп также отметил, что украинский конфликт представляется ему относительно простым для разрешения.
Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит закупать российскую нефть.
