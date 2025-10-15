В РФ хотят создать условия для возвращения уехавших жителей новых регионов

Жителям новых регионов РФ, которые в период СВО уехали, в том числе за рубеж, должны быть созданы условия для возвращения. На этом сделан акцент в концепции государственной миграционной политики РФ на 2026−2030 годы, которую утвердил президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.