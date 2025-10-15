В РФ хотят создать условия для возвращения уехавших жителей новых регионов

Жителям новых регионов РФ, которые в период СВО уехали, в том числе за рубеж, должны быть созданы условия для возвращения. На этом сделан акцент в концепции государственной миграционной политики РФ на 2026−2030 годы, которую утвердил президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Решение задач миграционной политики, указанных в подпункте “а” пункта 27 настоящей Концепции, осуществляется по следующим основным направлениям:… создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших места постоянного проживания в период проведения специальной военной операции», — сказано в документе.
Напомним, жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, начали массово возвращаться в свои дома после краткосрочного отъезда ввиду боевых действий, которые велись в районах их проживания, ещё в 2024 году.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что президент Владимир Путин осуществляет постоянный контроль за восстановлением регионов Донбасса и Новороссии.
При этом Путин ранее указывал на то, что нужен мощный перезапуск экономики новых регионов для возвращения людей.